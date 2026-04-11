中山町のお達磨の桜公園できょう、満開の桜の下、「田植え踊り」が披露されました。 【写真を見る】中山町で満開の桜の下伝統の達磨寺田植え踊り披露 お達磨の桜公園には樹齢が推定750年のエドヒガンなどの桜があり、見頃を迎えています。 きょう、満開の桜のもと「達磨寺田植え踊り」が披露されました。踊りは、およそ200年以上前の大飢饉の際に仙台方面から伝わったとされ、地元の保存会が継承しています。稲作の一年の流れ