[4.11 J1百年構想リーグEAST第10節 町田 1-0 柏 Gスタ]高卒ルーキーが途中出場で勝利に貢献した。FC町田ゼルビアのFW徳村楓大は後半途中の出場から決勝ゴールをお膳立て。「ゴールにつながったシーンは、味方がしっかりつないでくれて、自分もゴールにつながるように味方につなげられたのでよかった」と振り返った。後半23分からの投入となった。1トップ2シャドーの左シャドーに入った徳村は、ボールを持つと積極的に前進。「