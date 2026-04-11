サウジ出発前に結果残した町田18歳ルーキー徳村楓大、決戦迎えるACLEは「どれだけ通用するのか楽しみ」
[4.11 J1百年構想リーグEAST第10節 町田 1-0 柏 Gスタ]
高卒ルーキーが途中出場で勝利に貢献した。FC町田ゼルビアのFW徳村楓大は後半途中の出場から決勝ゴールをお膳立て。「ゴールにつながったシーンは、味方がしっかりつないでくれて、自分もゴールにつながるように味方につなげられたのでよかった」と振り返った。
後半23分からの投入となった。1トップ2シャドーの左シャドーに入った徳村は、ボールを持つと積極的に前進。「自分の特長は勢いあるプレー。どんどん仕掛けてゴールに向かっていくプレーなので。自分が入る理由や目的は理解している。どんどん積極的にプレーすることは意識している」(徳村)。その意識が結実したのは後半30分だった。
左サイドでMF林幸多郎がボールを奪い切ると、パスを受けた徳村は迷わずドリブルをスタート。「幸多郎くんがいい守備をしてくれて、自分につないでくれると判断して前に走った」。PA左に入り込み、左足でグラウンダーのクロスを上げる。ニアサイドに詰めたMFナ・サンホが混戦からゴールに押し込み、待望の先制点が生まれた。
すでにJ1リーグで3試合目となった。いずれも途中出場だが、第3節の1分、前節の6分から今節は大幅にプレータイムを伸ばし、23分間ピッチに立つ。そして、チームの勝利に貢献してみせた。
黒田剛監督は徳村起用の理由を会見で明かす。
「エリキの前への推進力と、帰陣するパワーが少しずつ落ち始めたタイミングで、楓大の量というか、スピードというものをもうひとつカマすことで、相手の守備ラインをさらに疲弊させていくことができる」(黒田監督)。その運動量と速さを買った起用であることを語り、シーズンを戦うローテーションの一人であることを強調。「18歳徳村という選手だが、物怖じせず戦ってくれているところは好感が持てる。これからも彼の成長をしっかりと期待しながら起用していきたい」と目を細めた。
1-0で迎えた後半45分には大きなチャンスもあった。中盤でのボールカットから、FW藤尾翔太がカウンターをスタート。徳村は早いタイミングでパスを受けるとゴールに一直線で向かう。リターンを待っていた藤尾をしり目に、ドリブルシュートを選択。しかし、相手のブロックに阻まれた。
「しっかりあそこをゴールにつなげないといけなかった」。藤尾の姿は確認していた徳村だが、「得点がほしくてあのプレー選択をした」と悔しさをにじませた。
今節を終えた町田は、このあとACLEの集中開催地であるサウジアラビアに向けて出発。来週からの準々決勝に備えていく。徳村は3月にU-19日本代表でウズベキスタン遠征を経験してきたばかりだが、中東での戦いに意欲を燃やす。
「アジアの中でトップレベルの相手と試合ができる。自分の武器や特長がどれだけ通用するのかすごく楽しみ。町田ゼルビアとしてもこの舞台は初めてなので、チームがどれだけやれるのか、すごくワクワクしている」。ACLEは2月に徳村がプロデビューを飾った舞台でもある。自らの成長を確かめながら、アジア勢に物怖じせず立ち向かっていく。
(取材・文 石川祐介)
高卒ルーキーが途中出場で勝利に貢献した。FC町田ゼルビアのFW徳村楓大は後半途中の出場から決勝ゴールをお膳立て。「ゴールにつながったシーンは、味方がしっかりつないでくれて、自分もゴールにつながるように味方につなげられたのでよかった」と振り返った。
後半23分からの投入となった。1トップ2シャドーの左シャドーに入った徳村は、ボールを持つと積極的に前進。「自分の特長は勢いあるプレー。どんどん仕掛けてゴールに向かっていくプレーなので。自分が入る理由や目的は理解している。どんどん積極的にプレーすることは意識している」(徳村)。その意識が結実したのは後半30分だった。
すでにJ1リーグで3試合目となった。いずれも途中出場だが、第3節の1分、前節の6分から今節は大幅にプレータイムを伸ばし、23分間ピッチに立つ。そして、チームの勝利に貢献してみせた。
黒田剛監督は徳村起用の理由を会見で明かす。
「エリキの前への推進力と、帰陣するパワーが少しずつ落ち始めたタイミングで、楓大の量というか、スピードというものをもうひとつカマすことで、相手の守備ラインをさらに疲弊させていくことができる」(黒田監督)。その運動量と速さを買った起用であることを語り、シーズンを戦うローテーションの一人であることを強調。「18歳徳村という選手だが、物怖じせず戦ってくれているところは好感が持てる。これからも彼の成長をしっかりと期待しながら起用していきたい」と目を細めた。
1-0で迎えた後半45分には大きなチャンスもあった。中盤でのボールカットから、FW藤尾翔太がカウンターをスタート。徳村は早いタイミングでパスを受けるとゴールに一直線で向かう。リターンを待っていた藤尾をしり目に、ドリブルシュートを選択。しかし、相手のブロックに阻まれた。
「しっかりあそこをゴールにつなげないといけなかった」。藤尾の姿は確認していた徳村だが、「得点がほしくてあのプレー選択をした」と悔しさをにじませた。
今節を終えた町田は、このあとACLEの集中開催地であるサウジアラビアに向けて出発。来週からの準々決勝に備えていく。徳村は3月にU-19日本代表でウズベキスタン遠征を経験してきたばかりだが、中東での戦いに意欲を燃やす。
「アジアの中でトップレベルの相手と試合ができる。自分の武器や特長がどれだけ通用するのかすごく楽しみ。町田ゼルビアとしてもこの舞台は初めてなので、チームがどれだけやれるのか、すごくワクワクしている」。ACLEは2月に徳村がプロデビューを飾った舞台でもある。自らの成長を確かめながら、アジア勢に物怖じせず立ち向かっていく。
(取材・文 石川祐介)