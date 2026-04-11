陥没した金沢市内の道路＝11日（石川県提供）11日午前0時25分ごろ、金沢市二俣町の県道211号を走行していた車の運転手から「車がパンクした」と110番があった。石川県が現場を確認したところ、道路が幅約10メートル、長さ約10メートルにわたって陥没していた。けが人はいなかった。降雨で地盤が緩んだ可能性があるという。県は通行止めにして、復旧工事を実施する予定。現場は山間部の沢の上を通る道路で、もともと片側1車線だ