明日12日から18日(土)は、北日本は晴れる日が多く、西日本ほど曇りや雨となる日が多いでしょう。19日(日)から24日(金)の期間は、天気は周期変化する見込みです。この先は、東日本から西日本を中心に汗ばむ暑さとなる日が多くなるため、熱中症に注意してお過ごしください。明日12日〜18日北日本は晴れる日多く、西日本は雨の日多い北日本では、明日12日はオホーツク海へ進む低気圧などの影響で午前を中心に曇りや雨の所が多く、雪