G大阪ホームで大阪ダービーを行われたJ1百年構想リーグ第10節が各地で行われ、ガンバ大阪とセレッソ大阪が対戦。C大阪がFWのチアゴ・アンドラーデが決めた1点を守り切り、1-0で大阪ダービーを制した。開幕節で激突した両者は、0-0の末にPK戦でG大阪が勝利し、今節ではG大阪ホームで行われた。G大阪はここまで1試合少ないながらも勝ち点17で2位。対するC大阪は勝ち点11で9位と対照的なチーム状況であった。試合はG大阪がロン