2000年生まれのシンガーソングライター、sanetii。彼は、2022年11月に活動を本格的に始めて以降、ロックとボカロを独自のブレンドでミクスチャーさせた楽曲を次々とリリースしながら、着実に認知と支持を高め続けている。この記事にたどり着いた熱心な音楽リスナーの中には、2023年リリースの「アメイジンググレイス」「フォーエバートゥエンテーィンズ」のMVを一度でも