ビジネスにおいて動画は有用なツールとなるが、「編集スキルがないから自分には関係ない」と諦めている人は少なくない。もしくは、音声がハードルになっている人もいるだろう。プロにナレーションを入れてもらう予算はない、かといって自分の音声を収録するのは嫌という声もよく耳にする。そもそも、動画を一から作成するのが面倒という声もあるだろう。AHSの「Voice Presenter Pro」は、まさにそうした動画制作に二の足を踏んで