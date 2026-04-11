生活困窮者の支援に取り組む松本市のNPO法人が子育て世帯などを応援しようと食料品などを無料で提供する催しを開きました。これは松本市のNPO法人ホットライン信州が月に2回、行うものです。長引く物価高騰に悩む子育て世帯などを応援しようと弁当や米トイレットペーパーなどを訪れた人に配りました。ホットライン信州は2011年に設立され、11日は設立15周年とこども食堂の活動を始めて10周年を記念した式も行われまし