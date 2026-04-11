俳優中島裕翔（32）と女優新木優子（32）が11日、所属事務所の公式サイトなどで結婚することを発表した。中島はファンクラブや公式サイトで「この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」と報告。新木も事務所の公式サイトを通じて「人生の新たな節目を迎えることとなりました。10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの