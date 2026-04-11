俳優中島裕翔（32）と女優新木優子（32）が11日、所属事務所の公式サイトなどで結婚することを発表した。

中島はファンクラブや公式サイトで「この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」と報告。新木も事務所の公式サイトを通じて「人生の新たな節目を迎えることとなりました。10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です」とつづった。

2026年に入り、芸能界では結婚発表が相次いでいる。1月1日には女優長澤まさみ（38）が映画監督の福永壮志（たけし）氏（43）との結婚を発表し、同日には俳優本郷奏多（35）が一般女性と、女優南沢奈央（35）がタップダンサーの安達雄基と結婚したことを発表していた。

同7日には元SKE48松井珠理奈（29）がBOYS AND MEN辻本達規（34）と結婚会見を開き、同31日にはお笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）がCSの番組内で結婚していたことを発表した。

2月10日には俳優神木隆之介（32）が一般女性と、同11日には元欅坂46で女優の平手友梨奈（24）が俳優神尾楓珠（27）との結婚を発表。同25日にはお笑いトリオ、ネルソンズの青山フォール勝ち（40）が番組の企画でプロポーズに成功し、結婚した。

3月5日にはももいろクローバーZ佐々木彩夏（29）が一般男性と結婚したことを発表。同25日にはお笑いタレントのもう中学生（43）がモデルの恵理（32）との結婚を、元AKB48篠田麻里子（40）が再婚を発表した。

さらに、今月2日には女優内田有紀（50）が自身のマネジャーで元俳優柏原崇氏（49）との再婚を発表した。