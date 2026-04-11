住民6人が亡くなった中津市耶馬渓町の山崩れから8年となる11日に現地で慰霊祭が行われ、関係者らが防災意識の向上を誓いました。 中津市耶馬渓町金吉では、2018年4月11日に山の斜面が高さ220メートル、幅160メートルにわたって崩落し、住民6人が亡くなりました。11日、現地では慰霊式が行われ、参列した遺族や市の関係者らおよそ40人が黙とうを捧げて防災への誓いを新たにしました。 （家族3人を亡くした江渕耕助さ