女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026Apr」を行った。伊藤麻希は伊藤リスペクト軍団に仮加入する梨杏とHANAKOと組み、青木いつ希、山下りな、鈴季すず組と対戦した。無所属の3人が組んだものの、途中で連係を見せていた。しかし、梨杏が10分1秒、山下のインプラントからのエビ固めで敗れた。敗れた梨杏は「またMi・Vida・Locaにやられてしまった。倒され続けて、絶対にやり返します