[4.11 J1百年構想リーグ EAST第10節](日産ス)※15:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 1 朴一圭DF 2 加藤蓮DF 13 井上太聖DF 33 諏訪間幸成DF 34 木村卓斗MF 6 渡辺皓太MF 11 ジョルディ・クルークスMF 28 山根陸MF 30 ユーリ・アラウージョMF 40 天野純FW 9 谷村海那控えGK 21 飯倉大樹DF 35 関富貫太DF 49 村上慶MF 8 喜田拓也MF 29 樋口有斗FW 19 テヴィスFW 24 近藤友喜FW 26 ディーン・デイビ