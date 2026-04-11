[4.11 J1百年構想リーグ EAST第10節](日産ス)

※15:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 1 朴一圭

DF 2 加藤蓮

DF 13 井上太聖

DF 33 諏訪間幸成

DF 34 木村卓斗

MF 6 渡辺皓太

MF 11 ジョルディ・クルークス

MF 28 山根陸

MF 30 ユーリ・アラウージョ

MF 40 天野純

FW 9 谷村海那

控え

GK 21 飯倉大樹

DF 35 関富貫太

DF 49 村上慶

MF 8 喜田拓也

MF 29 樋口有斗

FW 19 テヴィス

FW 24 近藤友喜

FW 26 ディーン・デイビッド

FW 46 浅田大翔

監督

大島秀夫

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 17 稲村隼翔

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

DF 42 橋本健人

MF 16 佐藤恵允

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 27 常盤亨太

FW 9 マルセロ・ヒアン

FW 23 佐藤龍之介

控え

GK 1 田中颯

DF 6 バングーナガンデ佳史扶

DF 15 大森理生

MF 8 高宇洋

MF 37 小泉慶

MF 71 山田楓喜

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ

監督

松橋力蔵