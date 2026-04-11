横浜FMvsFC東京 スタメン発表
[4.11 J1百年構想リーグ EAST第10節](日産ス)
※15:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 33 諏訪間幸成
DF 34 木村卓斗
MF 6 渡辺皓太
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 35 関富貫太
DF 49 村上慶
MF 8 喜田拓也
MF 29 樋口有斗
FW 19 テヴィス
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 15 大森理生
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵
※15:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 33 諏訪間幸成
DF 34 木村卓斗
MF 6 渡辺皓太
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 35 関富貫太
DF 49 村上慶
MF 29 樋口有斗
FW 19 テヴィス
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 15 大森理生
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵