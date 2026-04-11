は過去10年のうち8回、1～3人気が戴冠。2、3着にも10人気以下のマギレはなく平穏決着の傾向にあるが、それでも6～9人気の中穴は9頭が馬券内に入っている。今年は3年ぶりのBコース替わり初週。好位集団に潜む盲点が一矢報いる可能性は残り、ヒモ荒れ狙いもノーチャンスではない。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「ナムラコスモス」を取り上げ