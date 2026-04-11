【桜花賞／穴ライズ】Bコース替わり初週の過去3年は「前」有利、浮上する前売り“10人気前後”の盲点

は過去10年のうち8回、1～3人気が戴冠。2、3着にも10人気以下のマギレはなく平穏決着の傾向にあるが、それでも6～9人気の中穴は9頭が馬券内に入っている。

今年は3年ぶりのBコース替わり初週。好位集団に潜む盲点が一矢報いる可能性は残り、ヒモ荒れ狙いもノーチャンスではない。

本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「ナムラコスモス」を取り上げる。

■ナムラコスモス

千二の新馬で6着に敗れた後に距離を千四へ延ばし、3戦目で初勝利。年明けのこぶし賞で更に1ハロン延長、初のマイル戦となったが上がり最速の3F33秒6で差し切った。2連勝で挑んだチューリップ賞は8人気の伏兵扱いながら2着に入り桜花賞出走権を獲得した。

そのチューリップ賞は前半4F 48秒6とペースが緩く、これを好位3番手から抜け出した同馬に展開利があったのは事実。ただ、ゴール前で後続にドッと押し寄せられながら2着に踏ん張ったのは地力の証であり、そこにBコース替わり初週の恩恵が加わる今回、再び波乱演出の可能性はある。

Bコース替わり初週だった桜花賞は2021年～23年の3年。2021年はソダシが好位3番手から戴冠し、4角16番手から追い込んだサトノレイナスの末脚をクビ差退けた。2022年はウォーターナビレラが好位2番手から2着、3着には後にスプリント路線で活躍のナムラクレアが4番手から馬券内に突入、23年も好位2番手のコナコーストが2着、4番手のペリファーニアにが3着に入っている。

この前残りを力づくで封じたのはデアリングタクト、スターズオンアース、リバティアイランドと、春2冠または三冠牝馬。前有利なのは間違いなく、ナムラコスモスも好位追走から速い上がりを使えるならチャンスありと見た。非ノーザンファーム生産馬というバックボーンの影響か、前売りは単勝9人気20倍以上。相手に入れておいて損はなしだ。