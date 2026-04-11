ユテボリに本拠を置くユールゴーデンが広澤真穂の獲得を正式発表したスウェーデン1部のユールゴーデン（女子）は4月10日、WEリーグのマイナビ仙台レディースからFW広澤真穂を完全移籍で獲得したと発表した。契約期間は2028年までとなり、背番号は「22」に決定。広澤はすでに現地ストックホルムに到着しており、チームに合流している。神奈川県出身で現在25歳の広澤は、高校女子サッカーの名門・藤枝順心高校から早稲田大学へ進