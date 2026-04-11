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サクラメント・キングス vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ 日付：2026年4月11日（土） 開催地：ゴールデン1センター（Sacramento） 最終スコア：サクラメント・キングス 124 - 118 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのサクラメント・キングス対ゴールデンステイト・ウォリアーズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォータ&