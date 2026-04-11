タレントの川崎希が9日と10日に自身のアメブロを更新。夫でタレントのアレクことアレクサンダーと3人の子どもたちとの沖縄旅行の様子を報告した。9日に「沖縄」というタイトルでブログを更新した川崎は「5人でグリーンコーデ」と切り出し、家族ショットを公開。「子どもたちのお洋服は、この前のハワイで買った3人お揃い柄のものでサイズアウトしちゃう前に着れてよかった〜」と明かし「大人もグリーンで合わせたよん」と、家族全