「ドジャース−レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースのマンシーが２打席連続本塁打を放った。二回１死は右中間への２号先制ソロ。三回にシーガーの３ランで逆転されたが、四回２死は左中間へ３号ソロをたたきこんだ。レンジャーズの先発右腕・ロッカーに他の打者が苦しむ中で５番打者が奮闘を見せている。