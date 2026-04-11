人気の韓国ドラマは、ヒロインたちのかわいいオフィスコーディネートも必見。今回は、ABEMAで配信中の人気韓国ドラマから、明日から真似したくなるヒロインたちの最旬オフィスコーディネートをチェック！【写真】参考にしたい！韓ドラヒロインのオフィス春コーデ◆ハン・ジミン×イ・ジュニョク主演！多忙な日々を癒すヒーリングラブロマンス『わたしの完璧な秘書』・あらすじ常に完璧を求められ、孤高に生きるキャリアウ