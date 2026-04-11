女優・鶴田真由が6日、自身のインスタグラムを更新。仕事で訪れた福岡県での出来事について記した。 【写真】思ったよりデカっ人気女優の目の前に現れたカップル 「仕事で福岡に。そして、大好きな伊都志摩(糸島)へ。」と書き出した鶴田。夕方に宿泊先へ到着した後のこと、まさかのシーンが訪れる。「少しお散歩に出たら道端で猪のカップルと遭遇!!」と、猪の絵文字＋冷や汗の顔文字で思いも寄らない出会いがあった