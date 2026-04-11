【モデルプレス＝2026/04/11】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）の発売を記念して、4月14日20時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて生配信が行われることが決定した。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中披露◆川崎桜、YouTube配信決定番組タイトルは「今夜はパジャマで会お◆さくたんバースデー直前！しゅわしゅわお誕生日会で