シカゴ・ブルズ vs オーランド・マジック 日付：2026年4月11日（土） 開催地：ユナイテッド・センター（Chicago） 最終スコア：シカゴ・ブルズ 103 - 127 オーランド・マジック NBAのシカゴ・ブルズ対オーランド・マジックがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし26-28で終了する。 第2クォータ&#