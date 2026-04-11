「ノザキのコンビーフ」でおなじみの川商フーズが、ビール市場に新たな一手を打ち出した。2026年3月2日より順次全国で発売を開始している「Beer Maestro（ビアマエストロ）」は、いわゆる「ビール」でありながら手が届きやすい価格を実現した新商品。「ノザキのコンビーフ」「ノザキのポーク」とともにサンプルをいただいたので、自宅で試した感想を本音でレポートする。「毎日の食卓に、妥協のない本物を」─老舗食品商社が仕掛け