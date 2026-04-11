「ノザキのコンビーフ」の会社が本格ビール発売！税込165円とずいぶん安い「ビアマエストロ」はどんな味がするのか実飲レポート

「ノザキのコンビーフ」でおなじみの川商フーズが、ビール市場に新たな一手を打ち出した。2026年3月2日より順次全国で発売を開始している「Beer Maestro（ビアマエストロ）」は、いわゆる「ビール」でありながら手が届きやすい価格を実現した新商品。「ノザキのコンビーフ」「ノザキのポーク」とともにサンプルをいただいたので、自宅で試した感想を本音でレポートする。

「毎日の食卓に、妥協のない本物を」─老舗食品商社が仕掛けるビール革命

「ノザキのコンビーフ」を知らない日本人は少ないのではないか。レトロな牛のマークが目印のあの缶詰は、戦後まもない1948年、川商フーズの前身である野崎産業が国産コンビーフ第1号として世に送り出したものだ。当時は缶の製造に必要なブリキの調達が難しかったため、コップ型のガラス瓶にブリキで蓋をして販売していたという。

そして1950年に台形の「枕缶」─江戸時代のあの枕に似ていたから公式にそう呼んでいるそう─が登場し、以来70年以上にわたって日本人の食卓に寄り添ってきた。野崎産業はその後、現在のJFEスチール系列の川鉄商事に吸収合併された後に食品部門が独立した「川商フーズ」にそのDNAを引き継ぐこととなったが、商品としての「ノザキのコンビーフ」は現在も川商フーズの看板商品としてブランドが守られている。

続いてこの記事の本題、「Beer Maestro（ビアマエストロ）」は、その川商フーズが2026年3月2日から順次全国で販売を開始したビールだ。資料によると「ラガー特有のキレのある爽快感に、2種類のアロマホップによる（中略）日本人の味覚に合う、程よい香りと苦み」（同社）を目指したそうで、欧米産のホップとオーストラリアと欧州産の麦芽を使用しアルコール分は5％。

ポイントは「ビール」であること。これまでは酒税法に合わせ豆やトウモロコシなどを使用した「第3のビール」が価格差から人気を博してきたが、2026年10月の同法改正によって「ビールへの回帰」が進むと見られているところ。川商フーズもこれまで韓国大手ビールメーカーと第3のビール「プライムドラフト」を2005年から製造・販売してきたが、法改正を受けて麦芽とホップのみの「麦芽100％」のビールで勝負に出たかたちだ。

そして、想定価格は現時点で税込み165円。世界有数のビール消費国であるベトナムの大手ビール工場との協力で「本格ビールの味わいをこれまでにない低価格帯」で提供できる体制を実現したといい、法改正後はさらなる値下げも期待できるという。

実際に飲んでみた！「爽快感＆程よい香り」に偽りなし

気になるのはもちろんその味だ。いくら安くても味までチープならば、他の商品だって酒税改定後に値下がりするはずなので選ぶ可能性は少なくなる。今回、川商フーズからサンプルとして「ビアマエストロ」に「ノザキのコンビーフ」「ノザキのポーク」までいただく機会を得たので、某流通大手のPB商品と合わせて自宅で虚心坦懐に試してみた（ここから先は個人の感覚なのであしからず）。

©川商フーズ

第一印象は「すっきりさわやか」で喉ごしよく、クラフトビールのように華やかな香りも。「ラガー特有のキレのある爽快感に、2種類のアロマホップによる程よい香り」という売り文句がなるほどその通りという印象だ。某社PB商品と比較すると苦み、パンチはそちらに軍配が上がるように感じたが、「ビアマエストロ」は軽快なバランス型と言えるのではないか。その日の気分によってはもっと重いものが欲しくなることもありそうだが、日常の選択肢として十分すぎる競争力だ。

というか、逆にその個性がきっとぴったりすぎるほどハマるシチュエーションもあるのではないか。なにかというと今から考えるだけで気が滅入ってくる夏の猛暑で、うだるように暑い日の日陰でゴクゴク飲んでスカッとする、そんな場面には値段がもう少し高くても欲しくなる1本だと感じた。ベトナムのメーカーだからだろうか。なんだったら彼の地にならって氷を入れてさらにすっきり、それと一緒にエスニック料理も、なんて想像するだけでも楽しい。

きじまりゅうたさんのレシピも公開中

ちなみに、「ビアマエストロ」の販売促進に向けて川商フーズが手を組んだのは料理研究家きじまりゅうたさん。「ノザキのコンビーフ」と「ノザキのポーク」を使った「ビールがもっと美味しくなるレシピ」を計4品作ってもらい、公式ページなどで発表している。

せっかくいただいたコンビーフとポークなので、こちらも作って試してみた。試したのは「コンビーフのチーズリエット」と「町中華風ニラポーク炒め」。後者も間違いのない組み合わせだったが、前者はクリームチーズとコンビーフを混ぜるだけの超簡単レシピなのに抜群のバランスでまとまって濃厚でリッチ。材料欄のレーズンも、最初は「どうせ彩り要員でしょ」と高をくくっていたが、一緒に食べてみると甘みと塩気と脂が一体となって味わいに奥行きが。さすがプロのレシピと感服した。

どこで買える？

「ビアマエストロ」は全国の量販店・スーパーを中心に順次販売網を拡大中。詳細は公式サイトで確認可能だが、4月7日現在では、東北地方で「マルト」「Vチェーン」「いちい」、関東地方で「ジェーソン」「おっ母さん」「ロヂャース」、中部地方で「クスリのサンロード」「ピアレマート」「三河屋」「リカーBOSS福光店」、関西地方で「エバグリーン」、中国地方で「チャオ」、九州地方で「九州スーパーマーケットグループ」が販売を開始済み、または近日中の開始を予定している。一部取り扱いのない店舗もあるということだが、見かけた方は手にとってみては。

本格ビールが税込165円！「ノザキのコンビーフ」の川商フーズが新発売した「ビアマエストロ」を飲んでみた（10枚）