「尻毛を抜く」という慣用句。実際に起きるとどうなるのか、ABEMA的ニュースショーで検証した。【映像】チャンス大城のリアクション（実際の様子）「尻毛を抜く」とは、「平和な空気で話していたのに、急に爆弾発言をぶち込まれ『尻毛を抜かれた』気分だ」といった使い方をする慣用句で、意味は「他人が油断している隙につけ込み、不意に事をしでかす、しょうもないことで人を困らせること」。実際に不意に尻毛を抜くと、本