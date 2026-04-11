貯金ゼロから資産を築いた投資家であり、教えるプロ（元塾講師）でもある「たけ」氏が、新NISAの仕組みから銘柄選び、老後の「出口戦略」までを解説した書籍『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』（KADOKAWA）。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、資産5,000万円から1億円を目指すための考え方と資産配分のポイントを解説します。複利の力によって資産が加速的に増える一方、運用額が大きくなるほど