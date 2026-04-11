5月5日は『端午の節句』。この行事は、奈良時代に中国から伝わったとされる。男の子の健やかな成長と、強くたくましい大人になるようにと願いを込めて、兜や鎧を飾るのが一般的になっている。【写真】2023年ホームランを打って兜をかぶるエンゼルス時代の大谷翔平“兜”といえば、思い出されるのが大谷翔平。エンゼルス時代には兜をかぶるパフォーマンスをしていた。大谷の“兜”の行方は？「2023年のエンゼルスでは、ホームラ