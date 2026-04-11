アップルが2027年に「MacBook Neo」の新モデルを発売する可能性が高まっています。 ↑次はどう変化する？（画像提供／アップル） 元ブルームバーグの記者、ティム・カルパン氏によれば、次期MacBook Neoには「iPhone 17 Pro」に搭載されている「A19 Pro」チップが採用されるとのこと。さらに、メモリも現在の8GBから12GBに増量されるといいます。 iPhone 17 ProのA19 Proは6コアのGPUを搭載していますが、次期MacBook Neo