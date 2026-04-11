アップルが2027年に「MacBook Neo」の新モデルを発売する可能性が高まっています。

↑次はどう変化する？（画像提供／アップル）

元ブルームバーグの記者、ティム・カルパン氏によれば、次期MacBook Neoには「iPhone 17 Pro」に搭載されている「A19 Pro」チップが採用されるとのこと。さらに、メモリも現在の8GBから12GBに増量されるといいます。

iPhone 17 ProのA19 Proは6コアのGPUを搭載していますが、次期MacBook NeoではGPUが5コアに制限されたバージョンのチップが使用される模様。現行モデルのMacBook Neoも5コアのGPUを搭載しているため、この点は変わりません。

台湾のDigiTimes紙は、MacBook Neoは中国とベトナムで組み立てられていると報じています。カルパン氏によれば、同製品の売り上げが予想を上回っていることから、アップルはMacBook Neoの生産拡大についてサプライヤーと協議しているそうです。

Source: MacRumors

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