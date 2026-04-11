「現役時代から血液型占いそのままの性格ですよ、池山監督は。AB型らしく繊細かつ大胆なところがある。采配にも性格が出ているのではないでしょうか」ヤクルトや巨人などで４番を務めた広澤克実氏（64）が語る。広澤氏の盟友・池山隆寛監督（60）が率いるヤクルトが絶好調だ。昨シーズン最下位のチームとは思えないスタートダッシュで開幕５連勝。４月10日夕方６時現在、８勝３敗の貯金５でセ・リーグ首位を走っている。広澤氏の冒