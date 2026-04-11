きょう11日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』(毎週土曜19:56〜)では、妻夫木聡と佐藤浩市が人気企画「ダーツの旅」に挑戦。巨大な山車に圧倒され、地元の人々と触れ合い、時にムチャぶりを飛ばし合う2人の自然体なやり取りが繰り広げられる。(左から)妻夫木聡、佐藤浩市映画やドラマでたびたび共演し、プライベートでも親交が深いという2人が訪れたのは、茨城県行方郡麻生町(現・茨城県