Googleは最新のAndroid 17ベータ版において、「システムレベルのコントローラーリマッピング機能」を追加しました。これはゲームパッドのボタン、スティック、トリガーの挙動をシステム全体で変更できる機能で、多くのゲーマーが待ち望んでいたものです。 この情報は、元Android Authorityの編集者で、現在はGoogle社員であるMishaal Rahman氏がRedditのゲームコミュニティで明らかにしたものです。それによると、Googleは