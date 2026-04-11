Googleは最新のAndroid 17ベータ版において、「システムレベルのコントローラーリマッピング機能」を追加しました。これはゲームパッドのボタン、スティック、トリガーの挙動をシステム全体で変更できる機能で、多くのゲーマーが待ち望んでいたものです。

この情報は、元Android Authorityの編集者で、現在はGoogle社員であるMishaal Rahman氏がRedditのゲームコミュニティで明らかにしたものです。それによると、Googleはユーザーから繰り返し寄せられた要望に応える形で今回の実装を決定したとのこと。

これまでは個別のゲームやサードパーティ製アプリの設定に依存してきましたが、本機能はOSレベルで動作します。そのため、一度カスタムしたボタン配置はすべてのゲームに共通して反映され、タイトルごとに再設定する手間がありません。また、有線およびBluetoothコントローラーの双方に対応しており、細かなレベルでカスタマイズが可能です。

設定画面には、有線接続の場合は「設定 > システム > ゲームコントローラー」から、Bluetooth接続の場合は「設定 > 接続済みのデバイス > 対象デバイスの詳細 > ゲームコントローラー設定」からアクセスできます。

設定画面では、フェイスボタン（「ABXY」や「○×△□」など）、トリガー、スティック押し込みに加え、アナログスティックやDパッド（十字キー）といった方向入力の入れ替えも行えます。設定した内容は、そのままデバイス上に保存されます。

Googleによると、この機能はアクセシビリティを重視して設計されているとのこと。異なる操作体系を持つプラットフォーム間を行き来する際、プレイヤーが自身の使い慣れた配置に調整できるようにすることが目的です。これにより、Androidでのゲームプレイがより快適になり、楽しみの幅も広がっていきそうです。

Source: Reddit Via: Android Authority

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