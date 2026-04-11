中東ホルムズ海峡を航行中に襲撃され、煙が上がるタイ船籍の貨物船（3月11日、タイ海軍提供）米国とイランは4月8日（日本時間。以下同）、2週間の停戦で合意した。イランによるホルムズ海峡の通航再開と引き換えに米・イスラエルが軍事作戦を停止する見込みだが、イスラエルはレバノン攻撃を止めておらず、また停戦期間中に米イランの交渉が進展するかどうかも含め不透明な面が大きい。2月28日の開戦以降、双方の攻撃の応酬でホル