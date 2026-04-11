連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア小林大悟インタビュー（後編）2021年、アメリカUSLチャンピオンシップ（USLC）のバーミンガム・レギオンFC（アラバマ州）でのプレーを最後に、小林大悟はスパイクを脱いだ。あらためて引退を宣言したわけではない。新たなオファーがあれば現役を続けていた可能性もあったという。それでも、現役生活に大きな後悔はないと振り返る。「当初は2022年も現役を続けるつもりでし