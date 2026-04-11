20年間の話し合い若者でごった返す東京・渋谷駅前のスクランブル交差点を渡ると、空中廊下でつながれた古いデパートが見えてくる。「そごう・西武」が、9月末をもって西武渋谷店の営業を終了すると発表したのは3月25日のことである。【写真を見る】“天性のセンス”で弱小百貨店を生まれ変わらせた「立役者」「今回、閉店するのは大通り（公園通り）に面したA館、B館とパーキング館の三つになります。理由は地主さんが進める再開