プレミアリーグ 25/26の第32節 ウェストハムとウルバーハンプトンの試合が、4月11日04:00にロンドン・スタジアムにて行われた。 ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、パブロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、アンヘル・ゴメス（MF）、ウ&#