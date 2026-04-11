プレミアリーグ 25/26の第32節 ウェストハムとウルバーハンプトンの試合が、4月11日04:00にロンドン・スタジアムにて行われた。

ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、パブロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、アンヘル・ゴメス（MF）、ウーゴ・ブエノ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。ウェストハムのジャロッド・ボーウェン（FW）のアシストからコンスタンティノス・マブロパノス（DF）がヘディングシュートを決めてウェストハムが先制。

ここで前半が終了。1-0とウェストハムがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、ウルバーハンプトンは同時に2人を交代。アンヘル・ゴメス（MF）、ジャンリクネ・ベルガルド（MF）に代わりロドリゴ・ゴメス（FW）、マテウス・マネ（FW）がピッチに入る。

66分ウェストハムが追加点。パブロ（FW）のアシストからバレンティン・カステジャーノス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに68分ウェストハムが追加点。ジャロッド・ボーウェン（FW）のアシストからバレンティン・カステジャーノス（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

71分、ウルバーハンプトンは同時に2人を交代。アダム・アームストロング（FW）、ジェルソン・モスケラ（DF）に代わり黄 喜燦（FW）、トル・アロコダレ（FW）がピッチに入る。

78分、ウェストハムは同時に2人を交代。パブロ（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）に代わりフレディ・ポッツ（MF）、アダマ・トラオレ（FW）がピッチに入る。

82分、ウェストハムが選手交代を行う。バレンティン・カステジャーノス（FW）からカラム・ウィルソン（FW）に交代した。

その直後の83分ウェストハムが追加点。コンスタンティノス・マブロパノス（DF）がゴールで4-0。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ウェストハムが4-0で勝利した。

なお、ウェストハムは31分にマテウス・フェルナンデス（MF）、52分にバレンティン・カステジャーノス（FW）に、またウルバーハンプトンは9分にジャンリクネ・ベルガルド（MF）、20分にジェルソン・モスケラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-11 06:00:15 更新