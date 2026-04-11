「いつかは自分の城を」――そんな思いはあっても、いざ購入となると二の足を踏んでしまうのが不動産という大きな買い物だ。特に独身での購入は、すべての責任を一人で負うだけに慎重になるものだ。3月下旬、ガールズちゃんねるに「年収500万で家を買った人に聞きたい」https://girlschannel.net/topics/6084374/というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は40歳、独身の女性。現在、ある中古マンションに心を奪われているという