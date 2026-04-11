年収500万円でマンション購入はあり？　貯金1000万円の40歳独身女性の相談に「29歳で5000万買った」猛者も降臨

「いつかは自分の城を」――そんな思いはあっても、いざ購入となると二の足を踏んでしまうのが不動産という大きな買い物だ。特に独身での購入は、すべての責任を一人で負うだけに慎重になるものだ。

3月下旬、ガールズちゃんねるに「年収500万で家を買った人に聞きたい」https://girlschannel.net/topics/6084374/というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は40歳、独身の女性。現在、ある中古マンションに心を奪われているという。

「中古のマンションが2300万で売り出されていて、気になっています。貯金が1000万あるとして、頭金はいくら入れますか？」

彼女が狙っているのは、築年数は経っているものの、住みやすそうな環境にある2LDK。現在の家賃は6万8000円。老後の住まいへの不安もあり、「チラシが入っているとついつい見てしまいます」と胸の内を明かした。（文：篠原みつき）

「頭金は半分」が定石？ 独身40歳の切実なマネープラン

トピ主の「年収500万・貯金1000万・物件2300万」というスペックに対し、コメント欄には「買える」という力強い後押しが相次いだ。まず、気になる頭金の額については、多くの人が「500万円」を推奨している。

「半分500万を頭金かな。現金は手元にある程度置いておいた方がいい、ローン返すのは後からでもできるしね」

「物件の２割以上頭金用意すると金利が低くなるところが多いのでやはり500万は入れたいですね」

貯金のすべてを頭金に回さず、万が一の病気やリフォーム、家電の買い替え費用のために数百万は手元に残すべきという、現実的なアドバイスが目立った。

また、ローンについても「年収500万なら2300万の審査は普通に通る」という意見が大半。中には「29歳で独身で彼氏、貯金、援助、頭金無しで年収500万円で（中略）5000万円の駅近新築分譲マンションを買ったよ！」という猛者まで現れ、トピ主の背中を強く押している。

「修繕積立金の増額」に要注意！ 築古マンションの落とし穴

一方で、中古マンションならではの「維持費」を懸念する声も無視できない。

「管理費修繕費込で毎月いくら払えるかは自分と相談するしかない」

「共益費、駐車場代、駐輪代、毎月かかるよ」

などのほか、「修繕工事」の時期や積立金を気にするコメントも。マンションの場合、ローンの返済以外に月々数万円の維持費がかかる。特に築古物件は、将来的に修繕積立金が跳ね上がったり、一括で徴収されたりするリスクもある。トピ主自身も営業職で収入に変動があることを明かしており、「冒険しすぎないほうがいいのかも」と慎重な姿勢を見せていた。

また、独身ならではの視点として、一生ここに住むのか、老人ホームに行くのか分からないけれど、「団信は最高の保険だよね」という声も。団信（団体信用生命保険）とは、契約者が死亡したり、指定の重い病気（がんや三大疾病など）で働けなくなったりした際、ローンの残額がゼロになる仕組みのこと。住宅ローンを組めば、万が一の際にも「住む場所」が確保される安心感は、独身女性にとって大きなメリットと言えそうだ。

住まいの購入は、単なる「消費」ではなく「資産形成」の一環でもある。トピック内には、「追い出される不安の無い終の棲家が持てて、ローン完済してるから生活費も楽になって持ち家買って本当に良かったよ」と実感を語る人もいた。

もちろん、不動産屋に足を運び、修繕計画を細かくチェックするなど、慎重な裏付けは不可欠だ。しかし、40歳という年齢は「35年ローン」を組めるギリギリのタイミングでもある。いまの決断が、未来の自分を救うことになるのかもしれない。

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