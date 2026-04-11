Samsungオンラインショップにて「買取りサービス」が提供開始！Samsung下取りサービスも一部改訂サムスン電子ジャパンは10日、同社が運営する公式Webストア「Samsungオンラインショップ」（ https://www.samsung.com/jp/offer/ ）においてスマートフォン（スマホ）などの中古製品を売却できる新サービス「Samsung買取りサービス」を提供開始したと発表しています。これまでSamsungオンラインショップでは新たに製品を購入する際に