サムスン電子ジャパン、公式Webストア「Samsungオンラインショップ」で「買取りサービス」を提供開始！新たに製品を買わなくても売却が可能
サムスン電子ジャパンは10日、同社が運営する公式Webストア「Samsungオンラインショップ」（ https://www.samsung.com/jp/offer/ ）においてスマートフォン（スマホ）などの中古製品を売却できる新サービス「Samsung買取りサービス」を提供開始したと発表しています。
なお、合わせてSamsung下取りサービスも一部改定し、購入時の支払方法で下取り額の返金を行うことによって新しいGalaxy製品を簡単かつお得に購入できるようにしたということです。同社は今後も買取りサービスやリサイクルプログラムを通じてGalaxy製品の市場価値の向上とともに地球環境に優しいサーキュラーエコノミー（循環型経済）に貢献することをめざしていくとしています。
Samsung買取りサービスはSamsungオンラインショップにおいて手持ちのGalaxy製品を買い取ってもらい、Samsungオンラインショップの次の買い物に使える「Samsungクレジット」としてSamsungアカウントに付与するサービスです。対象製品はGalaxyブランドのスマホおよびタブレット、スマートウォッチの一部モデルで、海外モデルは対象外です。回収された製品は状態によってAグレード・Bグレード・Cグレード・リサイクル（Recycle）の4つの等級で判定され、各グレードに見合った金額分のSamsungクレジットが付与されます。
買取価格は現時点ではGalaxy S25 Ultraが最大136,700円、Galaxy S25が最大89,700円、Galaxy S24 Ultraが最大126,700円、Galaxy S24が最大78,700円、Galaxy S24 FEが最大52,700円、Galaxy S23 Ultraが最大95,700円、Galaxy Tab S10 Ultraが最大106,700円、Galaxy Tab S10+が最大83,700円、Galaxy Tab S9 Ultraが最大86,700円、Galaxy Watch Ultra 2025（LTE）が最大63,700円などで、買取価格は随時変更されるため、Samsung買取りサービスの公式Webページで参考価格を確認の上、プログラムを申請してください。
|機種
|買取価格
|Galaxy S25 Ultra
|最大136,700円
|Galaxy S25
|最大89,700円
|Galaxy S24 Ultra
|最大126,700円
|Galaxy S24
|最大78,700円
|Galaxy S24 FE
|最大52,700円
|Galaxy S23 Ultra
|最大95,700円
|Galaxy S23
|最大46,700円
|Galaxy S23 FE
|最大44,700円
|Galaxy S22 Ultra
|最大55,700円
|Galaxy S22
|最大25,700円
|Galaxy S21 Ultra
|最大35,700円
|Galaxy S21+
|最大24,700円
|Galaxy S21
|最大23,700円
|Galaxy S20 Ultra
|最大20,700円
|Galaxy S20+
|最大14,700円
|Galaxy S20
|最大14,700円
|Galaxy Z Fold6
|最大149,700円
|Galaxy Z Fold5
|最大92,700円
|Galaxy Z Fold4
|最大59,700円
|Galaxy Z Fold3
|最大45,700円
|Galaxy Z Fold2
|最大35,700円
|Galaxy Z Fold
|最大7,700円
|Galaxy Z Flip6
|最大79,700円
|Galaxy Z Flip5
|最大52,700円
|Galaxy Z Flip4
|最大24,700円
|Galaxy Z Flip3
|最大15,700円
|Galazy Z Flip
|最大8,700円
|Galazy Z Flip 5G
|最大8,700円
|Galaxy A55
|最大42,700円
|Galaxy A36
|最大25,700円
|Galaxy A54
|最大23,700円
|Galaxy A53
|最大18,700円
|Galaxy A52
|最大11,700円
|Galaxy A25
|最大9,700円
|Galaxy A23
|最大7,700円
|Galaxy A32
|最大6,700円
|Galaxy Note 20 Ultra
|最大29,700円
|Galaxy Tab S10 Ultra
|最大106,700円
|Galaxy Tab S9 Ultra
|最大86,700円
|Galaxy Tab S10+
|最大83,700円
|Galaxy Tab S9+
|最大75,700円
|Galaxy Tab S9
|最大55,700円
|Galaxy Tab S8 Ultra
|最大53,700円
|Galaxy Tab S8+
|最大49,700円
|Galaxy Tab S9 FE+
|最大35,700円
|Galaxy Tab S9 FE
|最大28,700円
|Galaxy Watch Ultra 2025（LTE）＜47mm＞
|最大63,700円
|Galaxy Watch 7（LTE）＜40mm＞
|最大21,700円
|Galaxy Watch 7（LTE）＜44mm＞
|最大21,700円
|Galaxy Watch 7（Bluetooth）＜44mm＞
|最大20,700円
|Galaxy Watch 7（Bluetooth）＜40mm＞
|最大20,700円
|Galaxy Watch 5 Pro（Bluetooth）＜45mm＞
|最大11,700円
|Galaxy Watch 6（Bluetooth）＜40mm＞
|最大10,700円
|Galaxy Watch 6（Bluetooth）＜44mm＞
|最大10,700円
|Galaxy Watch 6（LTE）＜44mm＞
|最大10,700円
|Galaxy Watch 6（LTE）＜40mm＞
|最大10,700円
|Galaxy Watch 5（Bluetooth）＜40mm＞
|最大6,700円
|Galaxy Watch 5（LTE）＜40mm＞
|最大6,700円
|Galaxy Watch 5（Bluetooth）＜44mm＞
|最大6,700円
|Galaxy Watch 5（LTE）＜44mm＞
|最大6,700円
|Galaxy Watch 6 Classic（Bluetooth）＜47mm＞
|最大17,700円
|Galaxy Watch 6 Classic（Bluetooth）＜43mm＞
|最大14,700円
記事執筆：memn0ck
