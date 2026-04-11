Samsungオンラインショップにて「買取りサービス」が提供開始！Samsung下取りサービスも一部改訂

サムスン電子ジャパンは10日、同社が運営する公式Webストア「Samsungオンラインショップ」（ https://www.samsung.com/jp/offer/ ）においてスマートフォン（スマホ）などの中古製品を売却できる新サービス「Samsung買取りサービス」を提供開始したと発表しています。

これまでSamsungオンラインショップでは新たに製品を購入する際に手持ちの製品を買い取ってもらう「Samsung下取りサービス」を提供してきましたが、Samsung買取りサービスは新たに製品を購入しなくてもいつでもGalaxy製品を売却できる公式プログラムです。対象製品はスマホのほか、タブレットやスマートウォッチの一部モデルとなっており、中古製品の回収・査定はサムスン電子ジャパンの提携パートナーであるLikewize Japanが運営するとのこと。

なお、合わせてSamsung下取りサービスも一部改定し、購入時の支払方法で下取り額の返金を行うことによって新しいGalaxy製品を簡単かつお得に購入できるようにしたということです。同社は今後も買取りサービスやリサイクルプログラムを通じてGalaxy製品の市場価値の向上とともに地球環境に優しいサーキュラーエコノミー（循環型経済）に貢献することをめざしていくとしています。


Samsung買取りサービスはSamsungオンラインショップにおいて手持ちのGalaxy製品を買い取ってもらい、Samsungオンラインショップの次の買い物に使える「Samsungクレジット」としてSamsungアカウントに付与するサービスです。対象製品はGalaxyブランドのスマホおよびタブレット、スマートウォッチの一部モデルで、海外モデルは対象外です。回収された製品は状態によってAグレード・Bグレード・Cグレード・リサイクル（Recycle）の4つの等級で判定され、各グレードに見合った金額分のSamsungクレジットが付与されます。

買取価格は現時点ではGalaxy S25 Ultraが最大136,700円、Galaxy S25が最大89,700円、Galaxy S24 Ultraが最大126,700円、Galaxy S24が最大78,700円、Galaxy S24 FEが最大52,700円、Galaxy S23 Ultraが最大95,700円、Galaxy Tab S10 Ultraが最大106,700円、Galaxy Tab S10+が最大83,700円、Galaxy Tab S9 Ultraが最大86,700円、Galaxy Watch Ultra 2025（LTE）が最大63,700円などで、買取価格は随時変更されるため、Samsung買取りサービスの公式Webページで参考価格を確認の上、プログラムを申請してください。

機種買取価格
Galaxy S25 Ultra最大136,700円
Galaxy S25最大89,700円
Galaxy S24 Ultra最大126,700円
Galaxy S24最大78,700円
Galaxy S24 FE最大52,700円
Galaxy S23 Ultra最大95,700円
Galaxy S23最大46,700円
Galaxy S23 FE最大44,700円
Galaxy S22 Ultra最大55,700円
Galaxy S22最大25,700円
Galaxy S21 Ultra最大35,700円
Galaxy S21+最大24,700円
Galaxy S21最大23,700円
Galaxy S20 Ultra最大20,700円
Galaxy S20+最大14,700円
Galaxy S20最大14,700円
Galaxy Z Fold6最大149,700円
Galaxy Z Fold5最大92,700円
Galaxy Z Fold4最大59,700円
Galaxy Z Fold3最大45,700円
Galaxy Z Fold2最大35,700円
Galaxy Z Fold最大7,700円
Galaxy Z Flip6最大79,700円
Galaxy Z Flip5最大52,700円
Galaxy Z Flip4最大24,700円
Galaxy Z Flip3最大15,700円
Galazy Z Flip最大8,700円
Galazy Z Flip 5G最大8,700円
Galaxy A55最大42,700円
Galaxy A36最大25,700円
Galaxy A54最大23,700円
Galaxy A53最大18,700円
Galaxy A52最大11,700円
Galaxy A25最大9,700円
Galaxy A23最大7,700円
Galaxy A32最大6,700円
Galaxy Note 20 Ultra最大29,700円
Galaxy Tab S10 Ultra最大106,700円
Galaxy Tab S9 Ultra最大86,700円
Galaxy Tab S10+最大83,700円
Galaxy Tab S9+最大75,700円
Galaxy Tab S9最大55,700円
Galaxy Tab S8 Ultra最大53,700円
Galaxy Tab S8+最大49,700円
Galaxy Tab S9 FE+最大35,700円
Galaxy Tab S9 FE最大28,700円
Galaxy Watch Ultra 2025（LTE）＜47mm＞最大63,700円
Galaxy Watch 7（LTE）＜40mm＞最大21,700円
Galaxy Watch 7（LTE）＜44mm＞最大21,700円
Galaxy Watch 7（Bluetooth）＜44mm＞最大20,700円
Galaxy Watch 7（Bluetooth）＜40mm＞最大20,700円
Galaxy Watch 5 Pro（Bluetooth）＜45mm＞最大11,700円
Galaxy Watch 6（Bluetooth）＜40mm＞最大10,700円
Galaxy Watch 6（Bluetooth）＜44mm＞最大10,700円
Galaxy Watch 6（LTE）＜44mm＞最大10,700円
Galaxy Watch 6（LTE）＜40mm＞最大10,700円
Galaxy Watch 5（Bluetooth）＜40mm＞最大6,700円
Galaxy Watch 5（LTE）＜40mm＞最大6,700円
Galaxy Watch 5（Bluetooth）＜44mm＞最大6,700円
Galaxy Watch 5（LTE）＜44mm＞最大6,700円
Galaxy Watch 6 Classic（Bluetooth）＜47mm＞最大17,700円
Galaxy Watch 6 Classic（Bluetooth）＜43mm＞最大14,700円




記事執筆：memn0ck


