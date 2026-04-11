◇パ・リーグロッテ6―3西武（2026年4月10日県営大宮）ロッテのベンチは誰もが「負けた」と覚悟したはずだ。1点を追う9回2死満塁で、小川の平凡なゴロを西武・源田がまさかの失策。勝利が転がり込み、連敗は5でストップした。最下位からも脱出。サブロー監督は「まさか、あの名手がミスをするとは…」と驚きの表情で振り返った。試合の流れをつくったのはその源田モデルのグラブを使用する寺地だ。2回1死二塁で11球粘っ