◇PrimeVideoBoxing15▽WBC世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位フアンフランシスコ・エストラダ《12回戦》同級2位・那須川天心（2026年4月11日両国国技館）WBC世界バンタム級挑戦者決定戦の前日計量が10日、都内のホテルで行われ、同級2位・那須川天心はリミットの53・5キロで一発パスした。約5カ月ぶりの再起戦へ金髪の一部を開運カラーのオレンジ系に染めたド派手なヘアスタイルで登場。元世界2階級制覇王者エ