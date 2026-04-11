◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１０日・バンテリン）阪神ナインがグラウンドに飛び出した。藤川球児監督（４５）も人工芝生上で両手をたたいて、感情を爆発させた。「９回の虎」が竜に牙をむき、２点ビハインドからの大逆転。「最後に束になって、みんなが連動してくれましたね」。昨季のセ覇者がシーズン１３試合目にして、今季初の首位に立った。打線に火をつけたのは、主砲の佐藤だ。１―３の９回先頭。守護神・松山か