◇ナ・リーグカブスーパイレーツ（2026年4月10日リグリー・フィールド）右膝痛で開幕から負傷者リスト（IL）入りしていたカブス・鈴木誠也外野手（31）が10日（日本時間11日）、本拠リグリー・フィールドでのパイレーツ戦でメジャー復帰する。両チームのスターティングメンバーが発表され、鈴木は「5番・右翼」に名を連ねた。3月に行われたWBCの準々決勝ベネズエラ戦で盗塁を試みた際、右膝を負傷。キャンプに合流した