2026年も、大・爆・発！4月10日から劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（以下、『ハイウェイの堕天使』）が全国公開中。今年も事前の盛り上がりがすごく、映画の舞台となる横浜の劇場では最大で1日に59回も上映され（※）、分刻みで準備されたスケジュールに「山手線の時刻表か」などのツッコミもあがっている。 参考：『名探偵コナン』新作の公開を控えて他作品は紅白の裏番組状態に TVアニメが30周年と